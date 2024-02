Migdia COPE a Catalunya i Andorra (14/02/2024) - 14:20

Debat pujat de to i amb crits al Parlament Europeu a voltes amb l'informe sobre la immersió lingüística a les escoles catalanes. Un informe que ha deixat al descobert com el castellà és arraconat als centres educatius, i que té una presència insignificant a les escoles com a llengua vehicular.

Al parlament la majoria de PSC, Esquerra i Junts han aprovat l'informe final sobre la covid a les residències de la tercera edat. Un informe on es denuncien deficiències en el sistema, però s'evita assenyalar culpables. El document, però, constata que la manca de coordinació va provocar un accés desigual als hospitals a l'inici de la covid.

Una part dels pagesos catalans continuen protestant. Mentre els de Lleida han desconvocat les mobilitzacions i els de Tarragona han desbloquejat els accessos al Port, els de Girona segueixen en peu de guerra. Continuen tallant l'autopista AP-7 i la Nacional dos al seu pas per l'Alt Empordà.