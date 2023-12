Migdia COPE a Catalunya i Andorra (13/12/2023) - 14:20

A Barcelona els mossos han detingut un home de 25 anys per estafar prop d'1,2 milions d'euros a diferents persones. L'estafador s'hauria actuat amb identitats falses per enganyar un suposat amic seu del barri de Sarrià, d'una banda, i possibles arrendataris a l'Eixample per l'altra.

Toc d'atenció del pròfug Carles Puigdemont al president del govern central Pedro Sánchez pel tema del català a les institucions europees. Tots dos han coincidit en la sessió plenaria del Parlament Europeu a Estrasburg on Sánchez ha fet balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió. En la seva intervenció en el plenari Puigdemont ha recordat a Sánchez que els incompliments fan créixer la desconfiança per evitar conseqüències poc agradables per a tots dos. El fugit Puigdemont ha deixat clar a Sánchez qui té la paella pel mànec.

I si Puigdemont colla a Pedro Sánchez, el president de la Generalitat Pere Aragonès no es queda enrere. Avui li ha exigit que es classifiqui documents del CNI. Ho ha fet després de declarar als jutjats de Barcelona pel presumpte espionatge a través del mòbil amb el sistema Pegasus. Aragonès ha demanat que es conegui tota la veritat perquè cap ciutadà català torni a ser espiat per la seva ideologia.

Pagar per portar l'equipatge de mà als avions podria acabar convertint-se en una pràctica del passat. I es que el Parlament Europeu s'ha posicionat a favor de regularitzar i estandarditzar els criteris sobre les bosses i maletes per evitar que les companyies puguin continuar aplicant unes condicions que es consideren abusives i que van en contra de la normativa vigent. Des d'Europa demanen a les aerolínies que en un temps raonable arribin a un acord pel que fa a la mida de bosses, maletes o motxilles que es poden portar a bord i que es deixin de cobrar suplements. T'expliquem com podem reclamar en el cas que ens hagin cobrat per l'equipatge de mà.

Segona jornada de vaga de les infermeres i infermers. Avui s'han concentrat davant del Parlament en contra del conveni que els sindicats majoritaris han firmat amb l'institut Català de la Salut. Ha estat una protesta força sorollosa en la que els convocants han amenaçat de fer una aturada indefinida si no es renegocia el preacord.

Estan desapareixent algunes estacions com la primavera o la tardor? La sensació que cada vegada els estius duren més i les estacions de transició es difuminen es va confirmant gràcies a les dades. Períodes d'intensa calor que es produeixen a la tardor i fins i tot ara que es hivern són freqüents.

Mantenir un país amb alts índex de pobresa surt molt i molt car. Es l'advertiment que fan des de la Xarxa Europea de Lluita Contra la Pobresa. I es que l'accés a l'habitatge, les feines precàries i mal pagades, la inflació i la manca de suports a les famílies vulnerables amb nens estan passant una factura molt elevada i estan retardant la recuperació de moltes llars. Feina i habitatge són un binomi inseparable i en aquest sentit les xifres són contundents un 33% de les persones en situació de pobresa extrema tenen una feina sense unes condicions adequades per sortir del pou. A HerreraenCopeCatalunyaiAndorra hem seguit amb interès i preocupació la història de l'Antonio.

L'Ajuntament de Barcelona assegura que la Zona de Baixes Emissions es va consolidant. I es que per primera vegada estan circulant per la ciutat més vehicles amb etiqueta ecològica que no pas amb el distintiu B el més contaminant.

Propietaris forestals del parc natural de Collserola s'han unit per primera vegada per impulsar accions conjuntes de gestió forestal. Ho fan amb un doble objectiu posar en comú accions contra les sequeres cada cop més habituals i llargues i minimitzar els riscos de grans incendis.













