Migdia COPE a Catalunya i Andorra (13/03/2024)

Què pot passar a la política catalana si avui no s'aproven els pressupostos de la Generalitat? Aquesta és la pregunta que planeja avui sobre l'hemicicle del Parlament on es debaten les esmenes a la totalitat als pressupostos per aquest any.

L'Estat de Dret a Espanya està en perill. Amb aquesta alerta, jutges, fiscals, advocats de l'Estat i inspectors d'Hisenda fan pinya aquest matí a Barcelona en una iniciativa inèdita i que neix amb la voluntat d'estendre's per la resta d'Espanya amb l'objectiu de defensar l'Estat de Dret.

Posar setge als lladres multireincidents continua sent una assignatura pendent de totes les institucions implicades. Ajuntaments, autonomies, policies i jutges coincideixen en el fet que s'ha de modificar i endurir la legislació perquè, per exemple, robar un mòbil pugui suposar l'ingrés a presó.