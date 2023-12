Migdia COPE a Catalunya i Andorra (12/12/2023) - 14:20

El Govern ha avançat avui que decretarà l'emergència per sequera al gener amb més restriccions de les previstes. Es treballa en la línia de tancar vestidors i dutxes de piscines i les dels camps de futbol durant els entrenaments. El titular d'Acció Climàtica David Mascort ha apuntat que si en les pròximes setmanes no plou prou els sistemes Ter-Llobregat entrarà en fase d'emergència si els embassaments continuen a la baixa. Ara estan al 17,6?% i tot s'activarà quan se situïn en el 16. Les mesures de restriccions afectaran també activitats turístiques, industrials i de serveis ramaders.





I quan estem a punt d'arribar a l'emergència per sequera d'aquí a pocs dies l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a sancionar a municipis que malbaraten aigua. Els últims dies hem conegut que Begur i Palau Savardera, al Baix i Alt Empordà respectivament, ja han estat sancionats i avui s'han conegut les multes als consistoris de Matadepera i Vallromanes.





Anem ara fins al centre de Barcelona que avui l'han envaït infermers i infermeres. Han començat una vaga indefinida i que complica el dia a dia de tots els centres de salut tant a l'atenció primària, com als hospitals. Les protestes són fruit del malestar creat pel preacord del conveni col·lectiu de l'Institut Català de la Salut que no millora prou les condicions laborals i econòmiques del col·lectiu. La mobilització ha començat amb una manifestació a la plaça Catalunya.





Avui t'estem explicant que són i com pots accedir a una excedència. Es un dels drets laborals que no van canviar després de la reforma laboral de 2012. Es tracta de l'opció que un treballador té de deixar la seva ocupació temporalment i de forma voluntària. Aquest dret proporciona a l'empleat prioritat en els processos de selecció de personal si ell mateix decideix tornar, encara que no garanteix de manera absoluta que l'empleat sigui readmès. D'aquí a un moment entrem en detall més legals sobre les excedències i els diferents tipus. Abans, però a HerreraenCopeCatalunyaiAndorra hem escoltat la història de la Verónica una noia que acaba d'agafar una excedència laboral.





Aquesta tarda comença el tràmit parlamentari de la futura llei d'amnistia que els independentistes de Junts i Esquerra van exigir a Pedro Sánchez per ser investit president del govern central. Avui la llei entra al Congrés on tirarà endavant fàcilment i després passarà al Senat on la majoria absoluta del Partit Popular podria dilatar-ne la tramitació fins a un parell o tres de mesos. Un cop entri en vigor la llei d'amnistia els implicats en els fels del procés i en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre quedaran alliberats de tota culpa. Es més suposarà l'oblit total d'uns fets gravíssims per trencar la convivència a Catalunya saltar-se la legalitat vigent.





Impulsar l'educació financera per construir un futur més sòlid. Aquest es un dels objectius d'un programa de l'Institut d'Estudis Financer destinat a joves de quart d'ESO. Ja fa onze anys que la iniciativa està en marxa en diferents centres educatius d'arreu d'Espanya. I es que la proximitat que ofereixen els tallers impartits per voluntaris marca la diferència per aprendre conceptes bàsics de l'economia del dia a dia. Què fer i com gestionar la paga que donen els pares, com estalviar o com demanar un préstec. A HerreraenCopeCatalunyaiAndorra ens ha visitat la Patricia que ha participat en un d'aquests tallers.





I l'hospital de la Vall d'Hebron té en marxa un programa que ha reduït en un 41% les visites a urgències de pacients crònics complexos amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva. Concretament, han passat de 2,2 visites per pacient el novembre de l'any passat a 1,3 visites el juny d'aquest any.