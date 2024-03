Migdia COPE a Catalunya i Andorra (11/03/2024)

Catalunya ha viscut aquest cap de setmana un episodi de precipitacions general i generós. Una combinació de nevades abundants a tot el Pirineu i molta pluja a totes les comarques que feia dos anys que no es veia.

Se li multipliquen els problemes a Esquerra per treure endavant els pressupostos. A l'esmena a la totalitat dels Comuns amb el projecte del Hard Rock com a gran escull avui, i poques hores abans que s'acabés el termini per presentar esmenes a la totalitat, Junts ha presentat la seva.

La polèmica sobre fins quina hora haurien de poder obrir bars i restaurants fa dies que dona voltes després que la vicepresidenta Yolanda Díaz va avançar que estava treballant per regular els horaris. Díaz va dir que no era raonable tenir els restaurants oberts fins a la una de la matinada o més, i que aquests horaris no permeten la conciliació de la vida laboral i personal.