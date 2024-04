Migdia COPE a Catalunya i Andorra (08/04/2024) - 14:20

El Senat ha estat l'escenari d'un debat sobre l'amnistia sense la presència del president del govern central Pedro Sánchez ni cap president autonòmic socialista. Qui ho ha faltat a la cita ha estat el president de la Generalitat Pere Aragonès que ha defensat la llei a la comissió general de comunitats autònomes, davant d'una cambra amb majoria del PP.

La socialista Alícia Romero ha proposat en unes declaracions a Cope - Catalunya fer els possibles per evitar una repetició electoral si no hi ha unes majories clares de govern i també ha demanat fer el buit a l'extrema dreta d'Aliança Catalana.

L'alcalde socialista de Molins de Rei, Xavier Paz, podria acabar denunciat per l'associació Impulso Ciudadano acusat d'enganyar un jutge del TSJC que havia ordenat a l'Ajuntament col·locar al balcó de manera permanent la bandera d'Espanya.