Migdia COPE a Catalunya i Andorra (08/02/2024) - 14:20

Centenars de pagesos amb els seus tractors han tornat aquesta matinada cap a casa i uns altres han fet nit a Barcelona perque tenien una cita aquest matí amb la presidenta del Parlament i representants dels partits polítics de la cambra. Han aconseguit el compromís que es revisaran les restriccions d'aigua per l'emergència per sequera.

Sel's hi complica a Pedro Sánchez i al pròfug Carles Puigdemont continuar amb la llei d'amnisitia tal i com l'havien redactat i amb el desig de Junts d'ampliar els beneficis de la llei als membres de Tsunami Democràtic i els CDR per salvar-los de l'acusació de formar part, presumptament, de grup terrorista.

Les plagues de rates, coloms i brutícia d'un edifici en ruines tenen mortificats els veins del barri barceloní del PobleSec. La finca porta molts anys abandonada i està mig enfonsada i tot perquè l'Ajuntament i la propietat de la finca no es posen d'acord sobre el futur de l'edifici.