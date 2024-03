Migdia COPE a Catalunya i Andorra (07/03/2024)

Els independentistes no tenen aturador i ja posen més deures a Pedro Sánchez. Un cop el president del govern ha cedit totes les peticions de Junts i Esquerra per deixar nets de tota responsabilitat els participants en els fets del procés i permetre el retorn del pròfug Puigdemont, ara van per l'autodeterminació de Catalunya.

Amb l'objectiu d'evitar a Catalunya successos com l'ocorregut a València, aquesta setmana ha començat a treballar un grup d'experts que s'ha marcat com a primer objectiu tenir, abans de juliol, un inventari de tots els edificis amb façanes ventilades similars als del bloc valencià i construïts entre els anys 1996 i 2006.

La Policia Nacional ha detingut 5 persones en una empresa de distribució de medicaments. Estan acusats de robar 7.000 caixes de benzo-diacepina. El fàrmac, subjecte a prescripció mèdica, es consumeix barrejat amb haxis, alcohol o droga.