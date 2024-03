Migdia COPE a Catalunya i Andorra (06/03/2024) - 14:20

Pere Aragonès es veu amb l'aigua al coll per aprovar els pressupostos per aquest any. En la sessió de control al Parlament, el president de la Generalitat ha advertit als Comuns que si no fan costat als comptes per 2024, el PSC retirarà el suport i no hi haurà pressupostos amb les conseqüències que això comportarà.

8 de cada 10 agressions sexuals en la infància a Catalunya, la víctima és una nena o una adolescent segons una investigació de Save the Children. L'estudi indica que a Catalunya des del 2017 fins a 2022 hi ha hagut 318 agressions sexuals comeses per més d'un agressor.

Nou bloc desallotjat a Badalona. Es tracta d'un edifici de 20 habitatges del número 118 del carrer Ausiàs March amb 4 famílies damnificades. El desallotjament, ha explicat l'alcalde Garcia Albiol, s'ha ordenat després d'una inspecció tècnica.