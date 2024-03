Migdia COPE a Catalunya i Andorra (05/03/2024) - 14:20

Avui arrenca al Parlament el ple monogràfic sobre la situació de la pagesia després de les protestes molt potents de les últimes setmanes. Les restriccions per la sequera sumades a la burocràcia i la competència deslleial de tercers països han esgotat la paciència d'un sector que fa molts anys que està castigat.

El Govern intent acontentar als Comuns, qui són necessaris per aprovar els pressupostos per aquest any, però no ho posen fàcil. Avui han presentat una esmena a la totalitat que només retiraran si es bloqueja el projecte d'oci del Hard Rock a les comarques de Tarragona.

La nova llei de famílies que esborra les famílies nombroses, equipara les parelles de fet al matrimoni i deixa sense cobertura algunes situacions de les famílies monoparentals.