Migdia COPE a Catalunya i Andorra (04/12/2023) - 14:20

Desde el passat 1 de desembre, les més de 27 000 pimes d'entre 50 i 250 treballadors s'exposen a rebre multes des dels 10 000 i fins a un milió d'euros si no tenen un canal intern anònim de denúncies gestionat per un treballador de la mateixa empresa o per una persona externa. Es la figura del 'compliance', que serveix per evitar possibles irregularitats normatives i perquè els treballadors alertin sobre casos de corrupció, assetjament o possibles infraccions de qualsevol mena dins de l'empresa.

El Parlament europeu preveu que les campanyes de desinformació augmentin de cara a les eleccions europees de juny.L'alerta l'ha donat el portaveu de la institució Jaume Duch. En unes declaracions a Cope Catalunya i Andorra, Duch ha avisat que son campanyes amb molt diners darrere per provocar enfrontaments a les xarxes socials amb la idea de debilitar la democràcia dels Estats.

Acave, la patronal de les agències de viatges, preveu un pont de la Puríssima i un Nadal de record tot i l'augment de fins a un 25?% de preus en aerolínies i hotels. Les agències asseguren que tancaran un 2023 amb un molt bons resultats superant fins i tot les xifres de 2019 abans de la pandèmia.