Migdia COPE a Catalunya i Andorra (02/11/2023) - 14:20

El contingut de la futura llei d'amnistia per a tots els implicats en el procés i en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre que Pedro Sánchez ha pactat amb el pròfug Carles Puigdemont per ser president del govern d'Espanya no para de donar sorpreses favorables pels qui es van saltar totes les lleis. Ara el fugit Puigdemont podrà cobrar una pensió vitalícia d'uns 7.000 euros al mes quan arribi als 65 anys i un cop entri en vigor la llei d'amnistia. Aquest tipus de pensions són un privilegi dels expresidents de la Generalitat que tenen dret a cobrar el 60% del salari que en aquell moment cobri el president de torn. Amb els 7.000 euros que li cauran a Puigdemont passarà a ser el quart pensionista espanyol millor pagat amb diners públics després de Mas, Maragall i Torra. Per cert, Catalunya es de les poques CCAA que mantenen aquests privilegis. País Basc, Andalusia o Extremadura ho han suprimit.





Deixem els expresidents de la Generalitat i parlem l'actual. Pere Aragonès ha convocat per a demà un consell executiu per començar a prendre decisions sobre els acords, a banda de l'amnistia, que s'han tancat amb Pedro Sánchez. Durant la sessió de control al Parlament Aragonès ha parlat una vegada i un altre de nova etapa per dibuixar els canvis que, segons ell, ha de significar els pactes del PSOE amb els independentistes i sobre els quals han posat més núvols que clarianes PP, Vox i Ciutadans.





Precisament les diferències entre els independentistes de Junts i Esquerra s'han tornat a visualitzar amb el debat monogràfic sobre Rodalies que ha demanat Junts. I una altra patata calenta que té sobre la taula Aragonès i el seu govern es el projecte lúdic de Hard Rock a Tarragona.





Alerta de l'Hospital Clínic sobre les agressions sexuals. Cada cop n'hi ha més i són més violentes. Fixa't en aquesta dada enguany han atès 587 víctimes amb un increment de les violacions cada vegada més agressives. Des del Clínic parlen d'una realitat dramàtica i intolerable i sobre el perfil de l'agressor en un 99?% dels casos eren homes i en un 49?% la víctima el coneixia.





Tots els graus de dislèxia són tractables i es pot ser capaç de tot. És a dir, que poden tenir les mateixes possibilitat que qualsevol altra persona i superar amb èxit els reptes que es posin al davant. Són algunes de les reflexions que ens ha deixat al catedràtic de psicologia Juan Luis Luque, una eminència en aquest tipus de trastorn de l'aprenentatge i que afecta el ritme amb què s'aprèn a llegir o escriure. La clau per afrontar ràpidament aquest trastorn invisible, es un diagnòstic precoç i la primera alerta, segons els experts, hauria d'arribar des de les escoles.





Els veïns del centre social Can Vies al barri de Sants i ocupat des de l'any 1997 contemplen amb preocupació com l'alcalde Jaume Collboni no ha fet un pas endavant per desallotjar aquest espai que té en peu de guerra els veïns per les festes i la gresca tots els caps de setmana. Ens han explicat que confiaven que amb la sortida d'Ada Colau de l'Ajuntament tot canviaria, però no ha estat així.





I ara et proposo un tema molt més agradable i divertit. Parlar del Nadal que ja el tenim a tocar tot el que l'envolta. Un clàssic d'aquestes dates són els sopars i dinars de feina, amb amics i evidentment amb la família. Tot això en un any marcat per la inflació i que pel que sembla no es nota gaire. I es que els hostalers han hagut d'avançar a aquest mes de novembre moltes trobades, ja que desembre està pràcticament tot reservat. A HerreraenCopeCatalunyaiAndorra ens ha visitat l'Octavi que ens explicava que té overbooking de sopars, ni més ni menys que dotze programats.





En marxa la primera fase del nou passeig verd de la Gran Via que ha de connectar amb el Parc de les Glòries. La infraestructura s'ubica entre els carrers Badajoz i Bilbao.





I a Girona les entitats socials han detectat més persones que dormen al carrer en cotxes o naus buides que hi ha a la ciutat. En aquest sentit, s'han organitzat una desena d'activitats dins de la campanya de les persones sense llar.