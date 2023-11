Migdia COPE a Catalunya i Andorra (02/11/2023) - 14:20

Evitar que l'independentisme se surti amb la seva i que un pròfug de la justícia, com Carles Puigdemont, monitori el futur govern d'Espanya. Amb aquesta intenció Societat Civil Catalana ha demanat al PSOE que doni llibertat als seus diputats per a votar en consciència aquelles decisions transcendentals que es prenen en nom d'Espanya. L'entitat constitucionalista també s'adreça al Partit Popular a qui demana que s'abstingui per afavorir un govern sense interferències dels independentistes. Si cap de les dues possibilitats es materialitza l'entitat aposta per la solució democràtica de convocar eleccions.





Particulars i associacions ja miren cap a Europa per demanar que es freni la llei d'amnistia que avui ha entrat al Congrés i que Junts, Esquerra i PSOE han pactat per investir Pedro Sánchez.





Qui també mira cap a les institucions europees es Ciutadans. El seu president al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat al comissari de justícia de la Unió Didier Reynders demana la màxima informació sobre la llei d'amnistia. Amb tot Carrizosa creu que la força de gent també pot aturar les intencions de Pedro Sánchez i els seus socis independentistes.





La reforma laboral que va posar en marxa el govern central fa dos anys s'ha limitat a amagar la temporalitat segons un informe de l'empresa de treball temporal Radnstat i Foment del Treball. Entre altres aspectes s'assegura que la reforma no ha resolt els problemes que pretenia resoldre i que era limitar la temporalitat de la majoria d'activitats econòmiques. Els contractes indefinits duren menys d'un any i s'ha incrementat els acomiadaments després dels períodes de prova no superats.





Dimecres es farà un nou simulacre d'accident químic. En aquest cas afectarà les comarques més poblades de Catalunya amb mig milió de persones. La prova es farà a les 11 del matí i els habitants dels municipis afectats rebran una alerta al seu mòbil.





I a Barcelona l'Ajuntament s'ha posat a treballar per modificar l'ordenança de civisme i s'ha marcat una data al calendari: tenir-la enllestida d'aquí a un any, novembre de 2024. La norma es va aprovar fa 18 anys i ara el tinent d'alcalde de seguretat Albert Batlle creu que cal actualitzar-la i reformar-la.





Aquest dilluns t'estem explicant que cada cop hi ha més menors d'edat que fumen cànnabis. Alguns, els menys, ho fan abans d'entrar a classes i de manera més amplia els caps de setmana com a divertiment. Fumar porros com es coneix habitualment es presenta com una activitat recercament inofensiva, però les dades obtingudes entre els adolescents que n'han consumit no donen suport a aquesta premissa. I aquí es on juguen un paper importat les famílies quan s'adonen que el seu fill o filla cau en el parany del cànnabis. A HererraenCopeCatalunya i Andorra hem conegut la història de la Pili la mare d'un nen que va caure en el parany.