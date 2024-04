Migdia COPE a Catalunya i Andorra (02/04/2024) - 14:20

L'independentisme és insaciable i ara Pere Aragonès ja té sobre la taula la pregunta a plantejar en un possible referèndum d'autodeterminació. Està inspirada en el referèndum que Escòcia va celebrar en el 2014 i diu "Vol que Catalunya sigui un Estat independent"? La resposta és totalment binària:si o no. La consulta no marcaria un percentatge de participació per ser validada i només se celebraria a Catalunya.

Una part dels catalans contemplen com les seves prioritats queden en un segon pla. És el cas de dependents que esperen mesos i anys per veure reconegut el seu grau de dependència o rebre algun tipus d'ajut sigui econòmic o logístic que contempla la llei de dependència.

Platges sense sorra, passejos tallats i palmeres caigudes. Aquests són alguns dels efectes del temporal de mar que ha castigat la costa catalana el passat cap de setmana.