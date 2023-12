Migdia COPE a Catalunya i Andorra (01/12/2023) - 14:20

El Tribunal Suprem ha confirmat l'anul·lació de l'ordenança de Barcelona del 2019 que regula la Zona de Baixes Emissions. L'Ajuntament de Barcelona haurà de retornar l'import de les multes que no siguin fermes. Davant la possibilitat que això passés, l'Ajuntament ja es va reservar una partida de 32 milions d'euros.

Si has de circular per Barcelona, has de saber que avui han entrat en funcionament 28 nous radars pedagògics que, almenys per ara, no sancionaran els conductors. Aquests radars indiquen la velocitat amb la qual un circula i també servirà per recollir dades del comportament dels vehicles a cada punt de la ciutat.

Els funcionaris de presons vivien un panorama complicat per l'increment d'agressions a pràcticament tots els centres però sobretot a Brians 1 i Brians 2, amb una mitjana d'incidents violents molt superiors a la mitjana de la resta de presons.