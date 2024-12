El Mirall presenta una Missa per a les qui es diuen ‘Mercè’ i la memòria dels cementiris protestants

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 13 de desembre sobre l’organització, per a dissabte 14 de desembre a les 12, d’una Missa per a les qui es diuen ‘Mercè’, presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la mateixa basílica de la patrona de Barcelona, i de dues conferències sobre la memòria dels cementiris protestants a la capital catalana. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Fermín Delgado, rector de la basílica de la Mercè, Mònica Padrol, membre de la mateixa comunitat parroquial, i Noemí Cortès, pastora i presidenta de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya. Mònica Padrol ha dit que “el sentit d’aquesta Missa és dedicar-la a les ‘princeses de Barcelona’ per apropar-les a la basílica, perquè el temple és una mica més per a elles”. Igualment ha aclarit que, “al cardenal Omella, li va agradar la idea i finalment es va concretar que s’han pogut inscriure amb un acompanyant cadascuna a tot estirar”.

Fermín Delgado ha expressat el seu desig que “una dona com Mònica Padrol sigui qui gestioni principalment la celebració, com un homenatge a mares, àvies i altres dones”. El rector i també Mònica Padrol han explicat que s’han tancat les inscripcions amb el màxim per aforament, 200 dones amb el nom de Mercè, amb 150 acompanyants. A més, han revelat que hi haurà una dona de Paiporta (València) que va perdre casa seva per la DANA. Padrol ha anunciat que “hi haurà un petit aperitiu després de l’Eucaristia” a l’edifici de Capitania General, que havia estat convent mercedari fins a la desamortització de 1836. “La reivindicació de tornar-hi, però, intenta ser sempre sense polèmica, perquè hi ha molt bones relacions”, ha comentat Mònica Padrol. El rector de la Mercè ha anunciat “un concert de Nadal per al 17 de desembre a la basílica” i la donació “d’un lot per a persones necessitades que tenen l’opció d’utilitzar les dutxes de la parròquia els dilluns, els dimecres i els divendres”.

Espais de protestants: uns es mantenen i altres no

A la segona part del col·loqui, Noemí Cortés ha explicat que “s’ha intentat trobar quins eren els cementiris de Barcelona que tenen o tenien recinte protestant, perquè alguns encara el mantenen però en altres casos han desaparegut i no existeixen”. Ha apuntat que “s’han buscat els motius que els havien fet desaparèixer i quins canvis de legislació s’havien donat, perquè això influeix”. La pastora ha comentat que “ara hi ha un trosset a Poblenou, un altre espai a Montjuïc i finalment una presència de difunts protestants al cementiri hebreu de Sant Andreu”. La representant evangèlica ha dit que “els protestants no tenen un culte als morts, però sí sensibilitat cap al record als qui reposen en llocs concrets”. Ha aclarit que “cal conèixer problemes del passat, perquè la història no s’ha d’oblidar, sempre tenint present que ara el tracte als evangèlics ha millorat molt”.

Noemí Cortés ha recordat la importància que “els protestants estiguin units a altres cristians però sense renunciar a la memòria”. La pastora ha agraït “a la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat i Cementiris de Barcelona la seva col·laboració i el seu interès”. Ha expressat el seu desig que “es puguin fer mencions, durant les rutes pels cementiris, al que van ser els espais dels protestants”, alhora que ha anunciat que hi haurà precisament “una ruta guiada pel cementiri del Poblenou després de la conferència”, que es fa dissabte 14 de desembre a les 11 del matí. Igualment ha reiterat que “la memòria passada va lligada a la integració dels evangèlics amb persones que morien fora de la fe catòlica”, i ha conclòs que “això no és activar cap polèmica, sinó tot el contrari, un treball per unir més”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre una carta del cardenal Joan Josep Omella als diocesans de Barcelona en què els convoca a l'obertura de l'Any Jubilar el 29 de desembre a la catedral i anuncia les esglésies on es podrà guanyar la indulgència plenària. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Bendigamos al Señor', un tema amb el qual un grup de les escoles Betania ambienta el diumenge III d'Advent:

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la publicació d'un un llibre titulat ‘L’obra de l’Esperit en Jesús i en l’Església' (CPL) elaborat i coordinat per l’escolapi Rodolf Puigdollers, les activitats de l’oratori de Sant Felip Neri de Barcelona per a aquest Nadal, amb molta música i un concert del cor Voces Graves de Madrid aquest 13 de desembre a les 20.00h, i una Vetlla de Pregària per la Pau Mundial celebrada dijous 12 de desembre a la basílica dels sants màrtirs Just i Pastor i organitzada per la Comunitat de Sant Egidi. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).