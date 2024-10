El Mirall parla del DOMUND a Catalunya i presenta les Jornades Transmet del Bisbat de Terrassa

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 18 d’octubre sobre el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe (DOMUND), amb el Tren Missioner de Montserrat dissabte 19 d’octubre com a gran activitat a Catalunya, i sobre les XII Jornades Transmet que es fan del 25 al 27 d’octubre a la diòcesi de Terrassa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Manu Górriz, director del Secretariat de Missions de l’Arquebisbat de Barcelona, el prevere Lluís Petit, missioner a la Selva Peruana, i Josep Monfort, delegat general del Laïcat al Bisbat de Terrassa. Górriz ha destacat que “el penúltim diumenge d’octubre se celebra cada any un dia en què tota l’Església prega per les missions, amb donatius que es canalitzen a través de l’organisme de l’Església per sostenir la missió”.

El director del Secretariat de Missions ha dit que “el lema té a veure amb Jesús, que ens envia a donar a conèixer el seu missatge a tothom convidant les persones a la festa, l’Eucaristia”. Manu Górriz ha recordat que “la col·lecta va a Roma i després Obres Missionals Pontifícies reparteix els diners entre els 1.126 territoris de missió segons les necessitats de cada lloc”. D’altra banda, ha anunciat “el Tren Missioner, una trobada festiva on infants, joves i famílies participen dissabte 19 d’octubre en una jornada celebrativa que consisteix a agafar el tren cremallera de Montserrat per donar sentit a la sortida de nosaltres mateixos, les nostres parròquies o comunitats, i conèixer altres persones i realitats diverses”. Górriz ha anunciat per a la jornada “animació musical, espais de catequesi per parlar dels missioners i una Eucaristia concelebrada per l’arquebisbe Joan Planellas i els bisbes David Abadías i Josep-Lluís Serrano”.

De cara a diumenge 20 d’octubre, ha anunciat que ”les comunitats cristianes presenten en molts casos missioners, per dinamitzar un dia on l’ajuda econòmica hi compta però també és molt important la pregària”. Per la seva banda Lluís Petit ha comentat que va estar “11 anys a la Selva Peruana, a partir d’una vocació que és com una inquietud, una cosa que torna després de venir al cap i fins que s’hi dona resposta afirmativa i la persona queda envaïda de pau”. El prevere ha dit que “tot va començar el 2004 amb una estada d’uns mesos a Lima, fet que va donar pas a vivències ja més llargues, sobretot la que va del 2006 al 2018 a la Selva”. El missioner ha afegit que “tot ha quedat confirmat” i que ara té previst “tornar, en un o dos mesos, a aquesta zona rural del Perú”. Petit ha explicat que ha estat, durant els anys de missió, “en dues parròquies d’una zona amb un poble gran de 30.000 habitants i una extensió selvàtica atesa només per dos capellans”.

Lluís Petit, en un altre moment, ha recordat que “les condicions són sovint molt precàries, amb males vies de comunicació, necessitat de caminar pel riu i sovint obligació d’anar fins i tot a peu a l’església recorrent grans distàncies”. Igualment ha apuntat que “s’han anat fet coses, com ara la construcció d’algunes esglésies i la posada en marxa d’un menjador social i d’un col·legi parroquial”. El sacerdot barceloní ha assegurat, dins el context missioner, que “molts peruans de ciutat, per exemple Lima o Trujillo, no volen anar a la Selva, cosa que accentua la condició que aquesta zona té de terra de missió”. També ha dit que “hi ha poques vocacions a la Selva, perquè moltes vegades la presència cristiana és més contemporània que no pas en àrees més urbanes”. Finalment Petit ha animat tothom “a tenir valentia i respondre a la vocació missionera”.

Evangelització i sinodalitat

A la part inicial del col·loqui, Josep Monfort ha explicat que les Jornades Transmet “porten ja 12 edicions, amb l’únic parèntesi de la pandèmia, planteja amb formes d’avui l’evangelització amb una nova dimensió”. El delegat del Laïcat ha destacat que “la trobada té els vessants espiritual, formatiu i cultural, amb l’Escola de Pregària divendres 25 i, dissabte, una intervenció del bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Pérez Pueyo, que presenta la necessitat de ser una Església sinodal també com a membre de la Comissió del Laïcat de la Conferència Episcopal Espanyola”.

Monfort ha afegit que, “després de la conferència marc, es fan unes reunions per grup, tallers que busquen un enfocament des del moment actual”. El també vicari episcopal del Bisbat de Terrassa ha recordat que “ara fa 12 anys el bisbe Josep Àngel va pensar a crear aquestes jornades amb la idea d’estimular la missió i l’evangelització”. D’altres moments d’aquesta edició de Transmet, el delegat ha anunciat “una activitat cultural que es fa diumenge 27 d’octubre a les 17.30h a l’església de Sant Esteve de Granollers, amb donatius que es destinaran a Càritas a Terra Santa”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre una intervenció del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, durant les sessions del Sínode a Roma, on va defensar l'evangelització del món de la cultura des de l'aproximació i alhora des de la fidelitat a l'evangeli. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Entra en la presència', un tema amb la qual Carla Costa i el Grup Bona Nova, de la Renovació Carismàtica en l'Esperit, exalten els vincles amb Jesucrist en la glòria que ens espera si el seguim, un tema lligat al servei i recollit a la Paraula de Déu d'aquest diumenge XXIX durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=krHcnhXO8RA

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la participació del bisbe d'Alger Jean Paul Vesco en una nova edició de la Tribuna Joan Carrera a Barcelona (on va reclamar canvis en l'Església sobre la forma de govern i sobre la presència de les dones), una recent trobada del bisbe auxiliar de Barcelona Javier Vilanova amb Anba Youssef (bisbe de l'Església Copta Ortodoxa de Bolívia), una nova edició del Cicle d'Orgue de la Catedral de Barcelona amb concerts cada mes fins al maig i l'obertura aquesta setmana de l'exposició 'Montserrat: 1.000 anys' al Palau Robert de Barcelona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).