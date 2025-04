El Mirall ambienta la pietat del Divendres Sant i ofereix un llibret sobre Sant Ignasi i Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 18 d’abril, Divendres Sant, sobre la pietat popular, amb els grans actes d’aquests dies de Setmana Santa, i sobre un nou quadern del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia sobre Sant Ignasi de Loiola i Barcelona, 500 anys després de la presència del fundador dels jesuïtes a la ciutat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Manel Riera, president del Consell General de Germandats i Confraries de Barcelona, Manuel Zamora, director del Secretariat d’aquest àmbit a la mateixa arxidiòcesi, i Laura Rius, directora de l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat (EIDES) i membre de Cristianisme i Justícia (una de les autores, a més, del quadern).

Manuel Zamora ha explicat que “el caràcter de la processó de Divendres Sant és més seriós que altres, per exemple la de Diumenge de Rams amb la canalla i l’ambient d’aclamació”. Manel Riera ha destacat que hi ha Divendres Sant “el Via Crucis, acte molt important, molt marcat pel silenci, per exemple el de Mataró, que és de bon matí, molt antic, i té un àmbit interparroquial amb un recorregut fins al Cementiri dels Caputxins”. Sobre les processons, Zamora ha comentat que “la de Barcelona és molt important, i el Secretariat considera fonamental que es mantingui aquesta manera de viure la fe al carrer, amb el Crist del Gran Poder i la Macarena, que surt des de l’església de Sant Agustí, i la Mare de Déu de les ‘Angustias’, des de la de Sant Jaume”. Com a contrast, ha alertat davant “la indiferència que mostra molta gent actualment, que pot ser fins i tot pitjor que anar-hi en contra”.

El director del Secretariat Diocesà de Germandats i Confraries ha dit, en un altre moment, que “moltes persones es pregunten què volen dir tots aquests misteris, cosa que fa encara més necessària una Església en sortida, a la qual primer cal entrar, i proposar la fe al carrer”. El president del Consell General de Germandats i Confraries, a més, ha recordat una vivència personal, “la d’una mare que portava a coll el seu fill petit, que va preguntar-li per què plorava la mare de la imatge, qüestió a la qual la dona va respondre al seu fill que aquella dona, Maria, havia vist com mataven el seu mateix fill”. Ha apuntat que “això fa reflexionar sobre la importància del que fan les germandats i les confraries davant de la indiferència però també, pel que veiem en les entitats, amb un potencial de joves que s’hi van acostant”. Zamora ha assegurat que “la fe es manifesta al carrer però també entre la gent que forma cada confraria”.

Sobre la Pasqua, el director del Secretariat ha recordat les paraules d’un pregó de Setmana Santa que ell va pronunciar, on reivindicava la resurrecció. “L’escenografia de la creu, amb tot el que comporta, crida més l’atenció que no

pas la Pasqua”, ha aclarit. Malgrat això, ha destacat que “existeixen processons pasquals, sobretot en forma de romiatges amb advocacions de la Mare de Déu”. Manel Riera, finalment, ha recordat que “allò que és important per al cristià és la resurrecció”, i ha comentat que “enguany la Setmana Santa de Mataró ha incidit precisament molt en la Pasqua, fins i tot en el cartell, que mostra un Crist ressuscitat com a eix central”. Riera ha revelat que “diumenge de Pasqua a la tarda, es fa a Mataró una processó del ressuscitat que té una dimensió infantil, amb molts nens i nenes participant-hi”. I sobre Divendres Sant, ha anunciat que “a la tarda surten 11 confraries a Mataró”.

El fundador de la Companyia de Jesús, protagonista

A la segona part del col·loqui, Laura Rius ha presentat ‘Barcelona en la vida d’Ignasi de Loiola (1524-1526)’ com un quadern dedicat “a l’estada d’Ignasi a la ciutat, amb precedents d’estudi topogràfic, com ara un llibret anterior que descriu llocs com ara la basílica dels Sants Just i Pastor i altres, però faltava presentar què va representar Barcelona per a l’evolució del fundador de la Companyia de Jesús”. L’autora d’aquest últim quadern de Cristianisme i Justícia ha comentat que la capital catalana “havia quedat fins ara una mica eclipsada per altres llocs, però els estudis, l’acció a favor dels pobres i l’experiència espiritual van configurar-se com tres aspectes en què Déu va fer una gran obra en Ignasi de Loiola”.

Laura Rius, a més, ha explicat que el fundador dels jesuïtes “viu a Barcelona el cristianisme en la vida corrent i les accions de cada dia, des de la seva experiència en els estudis i en la cultura, mentre es veu un canvi en la concepció que va tenir Ignasi de Loiola de la comunicació amb Déu, després d’uns primers temps més centrats en la soledat davant el Senyor”. La directora d’EIDES ha conclòs que “allò que fa Ignasi a Barcelona és el que podríem fer tots nosaltres, perquè marca una espiritualitat molt connectada en tota l’activitat quotidiana”.

Juntament amb els altres autors del quadern, Glòria Andrés i Lluís Ylla, Laura Rius ha configurat una anàlisi que ella mateixa ha presentat com un repàs “de la maduració d’Ignasi amb la qual ens mostra que tots podem integrar l’experiència de Déu en l’entorn que ens envolta, dimensió en què la vida del fundador dels jesuïtes va fer el gran tomb”. Finalment ha invitat tothom “a deixar-se afectar pel missatge d’Ignasi, que pot penetrar en la vida de cadascú”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Divendres Sant entès com un dia de dolor, silenci i esperança, amb l'Acte Litúrgic de la Passió i altres celebracions de pietat que són expressió de la fe del poble. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'A la creu', amb la qual el grup Worship.cat ens ambienta la celebració del Divendres Sant amb la mirada posada en la crucifixió, gran icona de l'amor i l'esperança: https://www.youtube.com/watch?v=EIjb0v6WhDk

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la celebració de les grans processons a Catalunya aquests dies, la participació de 500 persones adherides a l'Escola Cristiana en un recent pelegrinatge a Montserrat pel mil·lenari i la presentació de les novetats editorials de temàtica religiosa en català realitzada recentment per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).