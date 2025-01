MIGDIA COPE CATALUYA I ANDORRA |10 GENER|2025

Quant encara resona la historia no resolta del vei de Girona Jordi Riera a qui li han ocupat la casa amb la inacció de la policia local i les explicacións gens convincents de l'alcalde de Girona Lluc Salellas de la CUP, surt a la palestra un altre escandol també a Girona.

Bona tarda i avui t'explico la historia d'un altre vei de Girona que a descobert que en un pis que te llogat hi ha empadronades 13 persones.

La victima ja ha portat al jutjats al llogater del pis per incompliment de contracte mentre que l'Ajuntament de la CUP defensa que l'inmoble compleix tots els requisit que marca la llei