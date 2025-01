MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA | 07 GENER 2025 | 14:20H

Els usuaris de Renfe valoren positivament l'allargament dels abonaments de Rodalies,Mitja Distancia i Avant. Des d'ahir les estacións fe Sants i la de Girona registren cues puntuals per renovar els titols que son gratuits fins juny. Al juliol hi haurà un canvi de modalitat.Mentrestant els usuaris de Renfe poden continuar viatjant de franc. La butxaca comença a notar, i de quina manera, l'arribada de 2025 Ho fa sobretot en la cistella de la compra amb els aliments, els serveis, i amb la fiscalitat com a culpable en algun increment, com en el súper.