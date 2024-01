Migdia COPE a Catalunya i Andorra (31/01/2024) - 14:20

Amb la llei d'amnistia, els separatistes volen venjança i a més humiliar a Espanya. Ho ha dit a Carlos Herrera l'advocat José Maria Fuster Fabra que defensa dos policies nacionals que van partir ferides de gravetat durant els disturbis per la sentència de procés. Fuster Fabra ha qualificat de lamentable el debat d'ahir al Congrés amb greus insults cap a jutges amb noms i cognoms i sense que la presidenta de la Cambra cridés l'atenció a la portaveu separatista Míriam Nogueras.

S is milions de catalans estan a l'espera de conèixer com els afectarà a partir de demà l'emergència per sequera que té previst declarar la Generalitat. Mentrestant va “in crescendo” el debat sobre si les administracions han badat massa temps i han estat poc previsores davant una situació que ja es va viure l'any 2008 amb l'anterior sequera i que poca cosa s'ha fet des d'aquell any. I és que a banda de recomanar ser curosos amb el consum, l'Agència Catalana d'aigua ha estat la gran absent en tots aquests any proposant mesures per evitar situacions com l'actual.

Els pagesos del Baix Llogregat esperen la declaració d'emergència per sequera amb molta preocupació. Tindran menys aigua. I tot això quan estan en plena collita de la carxofa.