Migdia COPE a Catalunya i Andorra (30/01/2024) - 14:20

Tot apunta que dijous el Govern podria declarar l'emergència per sequera. Per aquell dia s'ha convocat una reunió del consell interdepartamental que aplega totes les conselleries implicades en la crisi hídrica. Avui els embassaments continuen a la baixa i ja hem arribat al 16?% de la seva capacitat. Afecta directament el sistema Ter-Llobregat on les reserves d'aigua ja han caigut per sota dels 100 hectòmetres cúbits.

Mentrestant, a Esponellà, a les comarques de Girona, l'Ajuntament ha denunciat un veí que l'últim any ha consumit 5 milions de litres d'aigua. S'enfronta a una multa de fins a 3.000 euros.

El departament d'Educació prohibirà l'ús de mòbils a infantil i primària i només el permetrà a secundària per a finalitats pedagògiques.