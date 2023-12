Migdia COPE a Catalunya i Andorra (27/12/2023) - 14:20

La pluja no arriba, però sí que ho fa el fred. Els meteoròlegs ens avisen que demà arribarà un front que farà caure en picat les temperatures. Aquest dijous serà un dels dies més freds de l'any i de moment el més fred d'aquest hivern. Les previsions meteorològiques parlen de temperatures de fins a menys 5 o 6 graus a altituds baixes i adverteixen que es poden registrar valors negatius a gran part de Catalunya.

Mentrestant milers de persones viuen amb covid persistent tres anys després de l'inici de la pandèmia. Es tracta d'una malaltia que en alguns casos pot arribar a impedir fer vida normal i suposa tot un repte per al sistema de salut per poder-ne fer un seguiment acurat. Entre les persones més afectades hi ha les dones, els pacients amb antecedents de malalties immunitàries o persones d'un nivell socioeconòmic baix.

A Barcelona els veïns de l'Eixample que van passar el dia de Nadal sense llum ni aigua no pensen quedar-se de braços plegats. Volen demanar indemnitzacions a Aigües de Barcelona i Endesa.Ho faran a través d'una reclamació individual i amb assessorament de l'OCU.