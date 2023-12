Migdia COPE a Catalunya i Andorra (24/12/2023) - 14:20

A les portes de la Nit de Cap d'Any, una de les més esperades pel sector de l'oci nocturn, l'Ajuntament de Barcelona i la patronal Fecalon discrepen de com solucionar els problemes de convivència entre bars musicals i discoteques i els veïns afectats per la presència d'aquests locals.

Tot i aquest frec a frec entre sector de l'oci i Ajuntament de Barcelona, tots ho tenen a punt per a la nit de Cap d'Any. Discoteques i bars d'oci estan a punt de penjar el cartell de complet. Les previsions apunten a ocupacions del 90?%. Per la seva banda la Guàrdia Urbana posa en marxa el mateix dispositiu de l'any passat amb drons i detectors de metalls per accedir a la zona de l'avinguda Reina Maria Cristina.

Polèmica i de les grosses al voltant de la campanya T-Drogues, la targeta que imita un títol de transport públic i que explica als consumidors de drogues a fer-ne un consum segur. Es tracta d'una campanya de la Federació de Casals de Joves de Catalunya que segons els experts en l'àmbit de les addiccions té una bona intenció però una formes gens encertades.