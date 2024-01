Migdia COPE a Catalunya i Andorra (24/01/2024) - 14:20

Un informe de l'escola de negocis EADA confirma el que pràcticament tots notem quan anem a comprar, que els salaris es mantenen clarament per sota de la inflació.És a dir que hem perdut molt poder adquisitiu.L'estudi agafa el període entre 2007 i 2023 i el grup de treballadors que més han notat aquest estancament de sous són els càrrecs intermedis que van baixar un 3,8?%.

Mentrestant, un altre estudi en aquest cas elaborat per l'associació Barcelona Comerç assegura que l'obertura del comerç de Barcelona en diumenges i festius ha suposat una injecció de 306 milions d'euros en vendes durant 2023. Les xifres fan referència a la zona de gran afluència turística de la ciutat en els darrers dos anys, quan es va aprovar l'obertura en diumenges i festius.

Bona notícia pels ciutadans de Montcada i Reixac: les obres per soterrar les vies de la línia R2 de Rodalies al seu pas per aquesta població començaran el pròxim dilluns, 29 de gener. Així ho ha anunciat el consistori de manera oficial aquest dimecres, en un acte on s'ha avançat que els treballs començaran al barri de la Ribera, on es faran les primeres cales.