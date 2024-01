Migdia COPE a Catalunya i Andorra (22/01/2024) - 14:20

Els usuaris més matiners de les línies 2 i 4 del metro han pogut comprovar aquest mati com van deixar vandalitzades les estacions de Jaume Primer, Passeig de Gràcia i Universitat en mans d'un exèrcit d'uns 70 grafiters que també van atacar combois del metro que han quedat inutilitzats fins que siguin netejats.

A Barcelona s'han conegut xifres sobre la sinistralitat a la ciutat. S'han disparat els ferits greus en patinet i bicicleta tot i que els sinistres han baixat gairebé d'un 5?% amb 20 persones mortes, tres menys que el 2022. L'Ajuntament alerta que un 45% de les víctimes d'accidents són vianants i s'ha tornat a reclamar el casc obligatori per als patinets.

Des de Madrid, el ministre de turisme, Jordi Hereu, ha demanat desconcentrar l'oferta turística que hi ha a Espanya per evitar la saturació que hi ha en alguns punts. Durant la seva intervenció en el Foro Hotusa, previ a Fitur, Hereu ha apuntat que s'ha d'anar a tardors i hiverns amb més contingut en una estratègia compartida entre el govern central i les autonomies.