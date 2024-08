Migdia COPE a Catalunya i Andorra (20/08/2024) - 14:20

Els mossos d'esquadra investiguen la mort violenta, per arma de foc, de tres persones. Dues dones, a Rubí, i un home a Castell-bisbal, que s'hauria suïcidat. Els mossos d'esquadra no descarten que es tracti d'un nou cas de violència domèstica. L'home, un ex policia hauria matat la seva parella i la seva exparella, abans de suïcidar-se. La policia el que ha confirmat és que les tres morts estan relacionades,

El Port de Barcelona previsiblement batrà aquest any un nou rècord de creueristes. L'any passat van arribar a Barcelona, en vaixell, més de tres milions i mig de passatgers i tot apunta que aquest 2024 superarem aquesta xifra.

Un dimarts en el qual hem sabut que ha mort a Olot, la Maria Branyas, la persona més gran del món. Tenia 117 anys, i des de feia dues dècades vivia a la residència Santa Maria del Tura. Va nèixer a Califòrnia tot i que els seus pares eren catalans, i va tornar a Catalunya quan tenia 7 anys. El passat mes de juliol es va convertir en la vuitena persona més longeva que ha viscut mai. El seu cas, fins i tot, ha estat objecte d'estudi mèdic. Amb la mort de la Maria Branyas, ara mateix, la persona viva de més edat és una dona japonesa que té 116 anys.