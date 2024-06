Migdia COPE a Catalunya i Andorra (20/06/2024) - 14:20

Tot i el 97% d'aprovats de mitjana, la selectivitat d'aquest 2024 ens deixa una única matèria en vermell en el còmput global de qualificacions. Es tracta de les matemàtiques que tal com van advertir els estudiants després de l'examen, ha estat l'os d'aquesta convocatòria amb un 4,87 de mitjana. El Jordi és un estudiant del Reial Monestir Santa Isabel que a més de lluitar contra una dura malaltia ha superat primer i segon de batxillerat amb un 10, ha superat la selectivitat amb un 13,44 i podrà fer la carrera que volia, medicina.

Us expliquem com funciona la immersió lingüística accelerada per a nens i nenes només en català.És una fórmula que ha posat en marxa el Consorci d'Educació de Barcelona per alumnes de segon i quart d'ESO vinguts de fora de Catalunya. Els promotors afirmen que el sistema ha funcionat i ara es vol ampliar amb noves aules el pròxim curs amb un objectiu els nois i noies sud-americans que ja dominen una de les llengües oficials de Catalunya com és el castellà.

Tremendes les declaracions aquest matí d'un agent dels mossos i d'un pèrit en el judici contra el presumpte violador de la nena d'Igualada. Han dibuixat l'agressor com un delinqüent sexual que buscava fer el màxim mal i patiment possible a la víctima i que en part ho va aconseguir perquè la noia tindrà seqüeles psíquiques tota la vida.