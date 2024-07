Migdia COPE a Catalunya i Andorra (19/07/2024) - 14:20

Matí caòtic arreu del món per un problema a Microsoft. La incidència que a poc a poc es va resolent afecta bancs, empreses, serveis i aeroports. A Catalunya es veuen perjudicades infraestructures com el 061, Salut Respon o l'aeroport del Prat amb gairebé 1.050 vols programats per avui.

Aquest cap de setmana serà el més calorós de l'any fins al moment. De fet l'Agència Estatal de Meteorologia ja parla de la primera onada de calor si bé només a les comarques de Lleida tot i que el pic de temperatures afectarà a tota Catalunya i deixarà la majoria de comarques en alerta.

La croada antitabac s'expandeix entre les platges catalanes. Lloret de Mar, a la Costa Brava, s'acaba de sumar al llistat de poblacions que prohibeixen fumar a les seves platges aquest estiu.