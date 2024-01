Migdia COPE a Catalunya i Andorra (17/01/2024) - 14:20

Esquerra Republicana ha tancat amb el PSOE les esmenes a la llei d'amnistia mentre que Junts ha anat per lliure pujant el llistó de les exigències. Els juntaires proposen ampliar el període amnistiat que començaria l'1 de novembre de 2011 i podria abraçar entre d'altres els casos que afecten la família Pujol i fins i tot se'n podria beneficiar la presidenta de Junts Laura Borràs.

Al barri del Poblenou de Barcelona va néixer fa uns mesos una iniciativa per demanar que s'endarrereixi l'edat de lliurament dels telèfons mòbils als nens que se'n restringeixi l'ús als centres educatius. Ara hem conegut una enquesta entre les famílies del Poble Nou on una àmplia majoria, un 86?%, creu que els mòbils no han d'entrar a escoles i instituts.

També a Barcelona, els veïns de Gràcia lamenten que l'Ajuntament hagi tirat pel dret en canviar els noms d'alguns carrers eliminant la paraula Santa. I és que la comissió del Nomenclàtor va donar el vistiplau que els carrers Santa Àgata, Santa Rosa i Santa Magdalena ja no es diguin Santa.