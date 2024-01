Migdia COPE a Catalunya i Andorra (12/01/2024) - 14:20

L'exconsellera de Salut Alba Verges assegura que l'acusació de retardar la vacunació de la covid a agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya no té cap fonament i que tot es va fer sota criteris sanitaris. Ho ha dit al jutge que porta la investigació pel procés d'immunització dels agents durant la declaració d'aquest matí

La Guàrdia Civil ha detingut avui 11 membres d'un grup criminal amb base a Barcelona i que hauria assaltat 145 habitatges del nord d'Espanya. S'han arrestat el dos líders de la banda al Prat i s'han recuperat joies, diners i objectes valorats en uns sis-cents mil euros.

Circular per Barcelona s'està convertint en un gran perill. I és que des de demà l'Ajuntament posa més obstacles i més dificultats als cotxes i els seus conductors. Dos dels carrers més importants perden un carril de circulació. Es tracta d'Aribau de pujada i Muntaner de baixada. A canvi guanyaran un altre per a càrrega i descàrrega i aparcament de motos. Els canvis no fan el pes a ningú, ni veïns ni a conductos.













.