Migdia COPE a Catalunya i Andorra (02/07/2024) - 14:20

Desconcert,desorientació i molta confussió en el món independentista pels efectes no calculats de la Llei d'Amnistia que el govern de Pedro Sánchez havia redactat per satisfer als seus socis d'Esquerra i Junts. Aquestes decisions han deixat estupecfactes entitats separatistes i al mateix govern de la Generalitat que avui, en veu de la seva portaveu Patricia Plaja, no ha estalviat improperis contra els jutges.

Un jutjat de Barcelona ha amnistiat 46 policies nacionals investigats pels fets de l'1 d'octubre. El jutge considera que les actuacións no van ser suficientment greus com per quedar excloses de l'aplicació de la norma. La resolució ha estat rebuda amb satisfacció pels sindicats policials.

Policia Nacional, Mossos i la Policia Judicial Portuguesa han desmantellat completament una organització criminal que va estafar a un total de 84 persones d'edat avançada robant-los més de 2,5 milions d'euros. Una xifra que podria augmentar perquè encara s'està analitzant el valor de joies robades.