Migdia COPE a Catalunya i Andorra (01/04/2024) - 14:20

El sector turístic fa un balanç positiu de com ha anat l'ocupació aquests dies de Setmana Santa, però reconeix que les xifres no han estat les que esperaven. La meteorologia ha jugat en contra i ha frenat les reserves d'última hora. La previsió era fregar el ple, però en el millor dels casos s'ha arribat al 90 o al 95%.

Coincidint amb la Setmana Santa, a Lleida, al Pallars Sobirà, ja han donat el tret de sortida a la temporada d'esports d'aventura d'aigua. La Setmana Santa és justament, temporada alta per a les empreses d'aquest tipus d'esports d'aventura, tant per a famílies com per a grups d'amics.

Els Bombers de la Generalitat han evacuat en helicòpter els dos excursionistes accidentats al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al Pallars Sobirà. Els dos muntanyencs han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic menys greu i lleu, respectivament.