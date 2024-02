Migdia Cope Catalunya i Andorra (01/02/2024) 14:20

Catalunya ja està oficialment en emergència per sequera tot i que fa mesos que sectors com l'agricultura i zones com les comarques de Girona, Lleida i Tarragona ja ho estan notant. El Govern diu que és la pitjor sequera des que es tenen registres i també és la sequera en la qual el Govern ha trigat més a posar-se a treballar de valent.

L'entrada en emergència afecta, entre d'altres, a sectors productius com l'agricultura, la indústria, el turisme o gimnasos i clubs esportius. Els gimnasos ja tenen en marxa la campanya “Cada gota d'aigua resta” amb l'objectiu de reduir un 25?% el consum i evitar el tancament forçós de les instal·lacions en un futur si la situació empitjora.

I el sector turístic i hoteler reclama al Govern claredat amb les restriccions per evitar situacions poc concretes com les que es van produir durant la covid. Demanen celeritat al Govern amb les ajudes que s'han anunciat i sobretot reduir la burocràcia.