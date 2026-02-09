Escasez de trenes en las estaciones de Cataluña durante las primeras horas de la huelga

La escasez de trenes que prestan servicio es la tónica general en la mayoría de las estaciones de Cataluña, en las primeras horas de la huelga convocada en el sector ferroviario durante tres días para exigir mejoras en la seguridad de los ferrocarriles tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Fuentes de Renfe han confirmado de que "no se están cumpliendo todos los servicios mínimos" programados y recomiendan a los viajeros que busquen otros medios de transporte.

La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos en el transporte ferroviario del 66 % en las horas punta, entre 06:00 y 09:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas, mientras que en las horas valle se debería cumplir un 33 % del servicio.

Por su parte, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en horario punta y del 50 % en el resto del día en Cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.

En la estación de Sants de Barcelona están pasando muy pocos convoyes en hora punta mientras otros se encuentran parados en las vías con el rótulo 'sin servicio'. En las pantallas de información muchos de los trenes anunciados van desapareciendo sin que finalmente acaben llegando a la estación.

En otras estaciones, como la de Mataró (Barcelona), no ha pasado ningún tren desde el inicio del servicio, a las 5 de la mañana, y algunos pasajeros llevan esperando cerca de dos horas con resignación para intentar coger la primera unidad que pare en los andenes.

A través de megafonía y de las redes sociales, Renfe informa a los usuarios de que, derivado de la convocatoria de la huelga, se están produciendo afectaciones en todas las líneas y recomienda consultar el transporte alternativo.

La huelga llega en un momento en que los servicios de Rodalies y Media Distancia funcionan a medio gas en Cataluña tras el accidente de Gelida, que se produjo el 20 de enero, con muchos tramos que se llevan a cabo mediante servicios de autobuses mientras se revisa y repara la infraestructura.

Los sindicatos se han movilizado para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos