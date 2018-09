Santi Vila, en COPE: “Alrededor de Puigdemont había gente más tóxica que él”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya y Andorra, el exconsejero Santi vila ha insistido en que él era partidario de convocar elecciones autonómicas, especialmente después de la deriva del 1 de octubre, aunque finalmente fracasaron las negociaciones para conseguir este convocatoria electoral. En este sentido, ha explicado que el expresidente Carles Puigdemont “fue más víctima de unas dinámicas, una energía y una fuerza que no pudo dominar, que no el causante muy y muy entusiasta”. De hecho, según su opinión alrededor de Puigdemont “había gente mucho más tóxica que él”. Aún así, y en relación al discurso duro que sigue manteniendo el expresidente, Vila dice que “el hábito a veces hace al monje, y cuando tienes que jugar el papel de persona que coge la maleta y se va, tienes que defender una tesis confiando en que sea palanca de cambio de reformas”.

Vila también ha explicado que le sorprendió que entonces no ganaran los sectores moderados de los gobiernos central y catalán. De hecho, ha defendido que “había dirigentes del Partido Popular que aman y conocen Cataluña, como Ana Pastor o el exministro de cultura Íñigo Méndez de Vigo, que ha debido estar más veces en el Liceo que en el Teatro Real. Y deben pensar: ¿de qué me estáis hablando cuando me decís que no sabemos que es Cataluña? Y estas personas sufrían mucho”. Por este motivo, añade Vila, “reconozco que me sorprendió que los moderados de los dos gobiernos no ganaran la batalla. Y la ganaron los sectores duros, de Madrid y de Barcelona”

Ya de cara al futuro, y teniendo en cuenta que “el conflicto está”, el exconsejero cree que en els próximos meses “deberíamos conjurarnos en temas prepolíticos”, que para él giran alrededor de dos ejes: la reconciliación, garantizar al convivencia, queu debe ser “la prioridad”, dice Vila, y “reconocer en el otro que en parte puede tener razón”. En este sentido, y sobre una reforma de la Constitución, Vila dice que a los políticos se les debe exigir “un común denominador”, que sería “patriotismo constitucional, lealtad constitucional”, y con esto “hacer las reformas que haga falta”.

Preguntado por la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, Vila dice que “más allá del carisma hay que ver qué ideas y qué proyecto tiene para la ciudad”. Aún así, cree que “no es menor” que alguien como el se interesa por Barcelona, y que la ciudad “pueda tener un buen alcalde, que ahora no tiene”.