Farmacéuticos y optometristas insisten en proteger piel y ojos del sol en una campaña

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), el Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya (Coooc), el Col·legi de Farmacèutics de Girona (Cofgi) y el Hospital Clínic de Barcelona han lanzado la campaña 'La piel, mírala con buenos ojos' para sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección solar en piel y ojos.



La vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del COFB, Marta Alcalde ha concretado que farmacias de las provincias de Barcelona y Girona y ópticas catalanas adheridas a la campaña ofrecerán educación sanitaria a los usuarios y aconsejarán sobre cómo protegerse del sol hasta el 31 de agosto. "Es la primera vez que farmacéuticos y ópticos optometristas trabajarán conjuntamente haciendo educación sanitaria", ha destacado Alcalde, que ha explicado que los profesionales han realizado un curso para adquirir conocimientos sobre protección solar.

Así, la campaña tiene el objetivo de prevenir los "daños permanentes y acumulativos" de la radiación solar sobre la piel y los ojos, informar sobre estos efectos y reforzar el mensaje sobre cómo protegerlos, ha añadido la vocal del COFB.





El coordinador del grupo de melanoma del Clínic; Josep Malvehy, ha advertido de que el "primer error" a la hora de aplicar la protección solar es que se pone una cantidad insuficiente, que según él es muy inferior a las condiciones que se recogen en el prospecto del producto farmacéutico elaborado en un laboratorio.

También ha abogado por evitar las exposiciones de riesgo al sol, como al mediodía cuando la incidencia de la radiación ultravioleta es "más elevada"; y ha insistido en protegerse con crema solar cuando se realicen otras actividades que no sean ir a la playa o a la montaña.



En este sentido, Alcalde ha alertado de efectos perjudiciales como las manchas, las quemaduras e incluso el cáncer de piel si no se usa protección y ha añadido que los farmacéuticos recomiendan el protector solar "más adecuado" para cada persona en función del tipo de piel y su vulnerabilidad al sol.



El presidente del Coooc, Alfons Bielsa, ha subrayado que los ojos son "veinte veces más sensibles" a la radiación ultravioleta que la piel por lo que ha reivindicado que las gafas son un artículo de salud que actúa como filtro. "No es un capricho", ha defendido Bielsa, sobre todo en menores dado que un 98% de ellos no lleva gafas de sol cuando van a la playa y a la montaña, y ha aclarado que unas gafas de baja calidad pueden perjudicar la visión.





Respecto a la pandemia, Malvehy ha dicho que están "especialmente preocupados" porque se han retrasado los diagnósticos del cáncer y ha lamentado que el impacto del Covid-19 se verá en los próximos años en otras patologías como las oncológicas. Así, ha abogado por reactivar de nuevo la detección precoz del cáncer después de que la pandemia haya saturado el sistema sanitario y haya dificultado el acceso de los pacientes.