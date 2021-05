Carrizosa (Cs) urge a Sánchez a descartar los indultos porque sería "la traición definitiva"

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que descarte los indultos a los presos del 1-O y que defienda la Constitución, porque a su juicio si finalmente se conceden sería "la traición definitiva al constitucionalismo en Cataluña".



En rueda de prensa en el Parlament este jueves, ha sostenido que "no son presos políticos, sino privilegiados políticos que han tenido un trato VIP en la cárcel y que ahora van a quedar en libertad porque son los socios del presidente (Pedro Sánchez) y los que sostienen actualmente el Gobierno de España".



Sobre las declaraciones de Sánchez en las que pedía que no hubiese ni revanchismo ni venganza con respecto a los indultos del 1-O, Carrizosa le ha preguntado si se refiere con estas declaraciones a que el TS está actuando de esta manera y "no guiado por las leyes".



Con respecto a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Función Pública y líder del PSC, Miquel Iceta, de este jueves en las que defendía la concesión de los indultos porque según él fomentan el reencuentro, le ha replicado: "¿En qué favorece el reencuentro indultar a aquellos que pisotearon los derechos de los catalanes y que además no se arrepienten de ellos y que dicen que lo volverán a hacer?".



Carrizosa ha informado de que Cs ha convocado una concentración frente a la delegación del Gobierno en Barcelona el viernes 11 de junio a las 19 horas, y ha hecho un llamamiento al constitucionalismo a acudir para "defender la convivencia democrática en Cataluña en los términos en los que se manifiesta el Tribunal Supremo en su informe".



Por lo que comporta el posicionamiento del Parlament, también ha anunciado que su grupo promoverá una propuesta de resolución en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament para que se lleve a debate y votación en la Cámara catalana el posicionamiento en torno a la no concesión de indultos: "Para que nos volvamos a desmarcar del intento de pasar página con personas que lo van a volver a hacer".



Ha asegurado que Cs quiere contar con "todas las fuerzas parlamentarias del constitucionalismo" para que se sumen a esta iniciativa, y afirma que ya han tenido contactos con el PSC, el PP y Vox.