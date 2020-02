Momentos con Luis Rodríguez / Emma: “Quisiera enamorarme, pero no lo consigo”

“Tenía una relación de nueve años con mi novio, pero terminó. Yo pienso que puedo olvidarle iniciando una nueva relación, pero no lo consigo. A raíz de esto me he dado cuenta de que inconscientemente hago daño a los chicos que salen conmigo, porque no puedo olvidarle. Ya hace dos años que terminó la relación. He conocido a chicos que son muy buenas personas y me han tratado muy bien, pero he acabado dejándolos y me duele. Y ya llevo así dos años. Aunque no lleguemos a nada siempre se acaban enamorando de mí por mi forma de ser. Sin darme cuenta he dado falsas esperanzas a los chicos y al final he cortado. Quisiera enamorarme, pero no sucede.

“Le conocí a los 14 años y empecé a salir con él a los 19. Ahora tengo 28 años. Yo siempre estuve enamorada de él, pero él de mí no. Con el tiempo me cogió cariño, pero nunca estuvo enamorado de mí. Yo de él sí, cada vez más, e iba aguantando porque pensaba que él acabaría enamorándose de mí, igual que yo. Pero la relación iba de mal en peor, porque él siempre estaba con una, con otra... y yo se lo perdonaba todo. Hasta que fue él el que me dejó a mí.

“Yo rompí la relación muchísimas veces, pero siempre acababa volviendo con él. Él me llamaba, me decía que me quería, que no podía vivir sin mí... y como yo estaba muy enamorada siempre volvía con él. Le dejaba porque me engañaba con otras chicas. Yo estaba ciega. Sabía que me era infiel, pero no lo quería reconocer.

“Novios formales he tenido dos. Al segundo lo dejé a los seis meses porque no le quería y le hice mucho daño. Él se portaba muy bien conmigo, estaba enamorado de mí, pero yo no estaba enamorada de él.

“Inicio otras relaciones porque me siento sola, porque quiero olvidar, porque creo que conocer a alguien me puede ayudar a ser feliz, pero no lo consigo. No sé si es porque no he conocido a la persona adecuada. Hago daño a la gente y no puedo evitarlo, y me siento muy mal. Mis amigas me han recriminado mi mal comportamiento.

“Tengo muy claro que no quiero volver con mi novio para nada, aunque alguna vez me ha llamado. Me encantaría volver si él cambiara, pero eso es imposible.

“Sentimentalmente tengo altibajos. He tenido depresiones y he estado en tratamiento. Esta relación me ha marcado muchísimo. No se ha podido amar tanto a una persona como yo le he amado a él. Mi problema es que le he amado demasiado, he traspasado el límite. Todo el mundo me pregunta cómo he podido enamorarme de una persona así. Y yo también me lo pregunto.

“Sabiendo desde el principio cómo es él, siempre tuve la esperanza de que cambiara, de que se enamorara de mí. Cuando él se fijaba en una rubia yo me teñía de rubia, cuando le gustaba una mulata yo me tiraba horas tomando el sol. Siempre estaba haciendo cosas para que estuviera por mí.

Luis le responde: “Tú estás con él desde los 14 años. Te has privado de vivir una etapa que es la adolescencia. Esa etapa no la has vivido porque la viviste solamente para él. Yo pienso que estás viviendo tu adolescencia ahora, estás viviendo la etapa propia que debiste haber vivido cuando tenías 18, 17, 16 años.

“Si tú sales con un chico y crees que te gusta y te sientes a gusto con él y de repente descubres que no tienes comunicación con él, que no hay química y que está vacío de ideas para ti, me parece bastante lógico que te pase esto. Y que esta persona te deje de interesar me parece un proceso normal.

“Tú buscas a alguien que sea buena persona, que te trate bien, que te lleves bien con él y que te respete. Tú buscas estas cuatro cualidades porque esto es lo que no te ofreció tu novio durante nueve años. Ni te respetó, ni fue buena persona contigo. Pero esto no basta para enamorarse. Buenas personas puedes encontrar muchas, personas que te van a respetar, con quienes podrías llevarte muy bien, pero eso no significa que te vayas a enamorar. El amor es algo diferente, distinto. ¿Por qué no tienes más paciencia? Necesitas paciencia para tener el entrenamiento que todas las personas adquieren a lo largo de la vida, pero tú no tienes. Necesitas conocer a diferentes chicos, salir con ellos, ilusionarte, desilusionarte, volverte a ilusionar, conocer a otros... y de entre estos varios aparecerá la persona que te cautivará y no te desilusionará.”

