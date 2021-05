Gemma: “Intento encontrar sentido a la vida”

No sé si te acuerdas de mí. Te llamé hace seis o siete meses.

¿Qué nos contaste, Gemma?

Te hablé de mis hermanos, que tienen problemas con las drogas. No sé si te acuerdas de Alberto y Toñi. A Alberto le habían operado de pancreatitis por culpa del alcohol.

¿Y tú estás animada ahora, Gemma?

Un poco.

¿Un poco por qué?

Hace poco murió un ex novio.

¿Era joven?

Sí, tenía diecinueve años. Dos semanas antes había tenido un accidente de coche y estuvo en coma. Le dieron el alta, le dijeron que estaba todo perfecto, que todo iba mejor, pero dos semanas después del accidente tuvo un derrame cerebral.

¿Te ha afectado mucho, Gemma?

Bastante. Le quería mucho. Ahora ya por desgracia no le voy a poder querer más. Le mantendré en el recuerdo.

Lo lamento, Gemma.

Gracias.

Eres muy joven y has sufrido ya muchos contratiempos. ¿Te preguntas a veces por qué?

Sí, y no sé por qué. Es la mala suerte que he tenido. No sé por qué.

A veces, Gemma, no es por qué sino para qué. Si te preguntas por qué, quizás no encuentres ninguna respuesta, pero si te preguntas para qué, quizás sí sepas encontrar la respuesta.

¿Y para qué me sirve esto?

Pues quizás para hacerte más fuerte. No todas las personas reciben este entrenamiento. Los problemas nos proporcionan entrenamiento, Gemma, nos preparan para algo, para hacer algo en la vida. Todos hemos venido para hacer algo en particular. La pregunta que seguramente te haces muchas veces, y si no te la haces sería bueno que te la hicieras, es qué es lo que tú tienes que hacer en esta vida. ¿Sabes para qué has venido, cuál es el propósito de tu vida?

No lo sé.

Yo te digo esto, Gemma, porque cuando alguien pasa por estas dificultades, como las que tú estás viviendo, es porque está recibiendo un entrenamiento especial.

Es un entrenamiento un poco duro.

Sí, los entrenamientos son duros. Gemma, en la vida, a veces te encuentras a personas que son referencia, porque proporcionan bienestar a los demás, que ayudan, que orientan. No sé si entre tus amigos tienes personas así, pero todos en la vida nos hemos tropezado con personas que son referencia en nuestras vidas, que de alguna manera nos han guiado, nos han ayudado, han creado modelos que nos han orientado. Esas personas que crean referencias en la vida se forjan en los problemas. Yo entiendo que cuando alguien pasa por problemas es porque está recibiendo un entrenamiento. Quizás tú lo estás recibiendo y no te das cuenta. Y si no te das cuenta lo vas a desaprovechar.

Sí que me doy bastante cuenta.

¿Qué edad tienes, Gemma?

Dieciséis años, y voy para diecisiete.

Todo este entrenamiento, en definitiva, te puede servir a ti para el día que tú seas madre.

Me imagino que sí. Todo servirá.

Quizás uno de tus hijos vaya a ser una persona relevante y le tengas que entrenar tú. Por eso tú también necesitas entrenamiento. Lo que pretendo decirte, Gemma, es que todo lo que nos pasa en la vida no es casualidad.

Viene por algo.

Exactamente. No es casual, es causal. O sea, hay una causa por la que nos pasan las cosas, y hay una razón. Muchas personas no saben ver esto, y entonces se amargan la vida, lo ven todo como una tragedia, dicen: “¿Por qué me tiene que pasar a mí esto?” Otros lo ven como un reto, y entonces crecen personalmente.

Es que soy muy pesimista.

No seas pesimista, Gemma. Los pesimistas dicen “¿por qué?”, los que saben que han venido a esta vida con un propósito dicen “¿para qué?” La pregunta la cambian. Cambia de ser pesimista a creer que eres una persona que tiene un propósito en esta vida. Hemos nacido y hemos recibido muchas cosas, hemos recibido la vida, unos padres, una familia, un estatus, un entorno... La vida ha sido muy generosa con nosotros. La vida ha sido generosa contigo, Gemma. Aprende a hacerte fuerte con todo esto. El carácter se forja así, entre las dificultades.

Lo intento, pero cada vez me van saliendo más cosas. Cuando necesito ser fuerte, no salgo de una cuando me meto en otra.

Muy duro todo esto para ti.

Es duro todo esto. Cuando todo sale bien, de repente otra vez te van cayendo cosas.

Si tú esperas cosas malas, suceden cosas malas. Cuando esperes cosas buenas, sucederán cosas buenas. Es cuestión de actitud, Gemma. Funciona así.

Intento mirar las cosas de otro lado, pero no encuentro nada positivo.

Mejor di que no sabes ver las cosas positivas, pero hay muchas cosas positivas, Gemma. Podríamos hacer una lista muy extensa de cosas positivas que tú ahora mismo disfrutas de ellas.

Muy pocas.

Te voy a poner sólo un ejemplo, nada más. ¿De qué color tienes los ojos?

Marrones.

¿Son bonitos?

Sí, eso dicen.

¿Y no te parece fascinante tener dos ojos con los que poder ver? ¿No te parece positivo esto? Sólo eso es tan positivo que es para saltar de alegría. Personas que te escuchan tienen ojos pero no les funcionan, no pueden ver. Gemma, ¿por qué no haces una lista de las cosas positivas que tienes? Si haces una lista organizarás una fiesta para ti y para tus amigos.

Gemma, antes de decirte hasta muy pronto, te quiero recordar algo: has nacido con un propósito. Los problemas por los que atraviesas, por los que has pasado, por los que pasarás, tienen el propósito de hacerte fuerte, crear carácter. Pero también pueden hundirte o fastidiarte la vida si tú no sabes ver que detrás de todo eso hay un plan, que es entrenarte a ti.

