Sobre el Procés señala que “crear una cosa pequeña, y haciéndolo, además, contra tu máximo cliente -que es el resto de España- no es lo mejor”





El catedrático Jaume Gil Aluja, presidente de la Real Academia Española de Ciencias Económicas y Financieras, considera que las cosas pequeñas no tienen ningún futuro. Explica que, en un sistema donde todo está tan relacionado, y en el que ya no hay “un conjunto de cosas, sino un sistema, las cosas pequeñas de antes pueden pervivir, adaptándose a las nuevas situaciones, pero crear una cosa pequeña, y haciéndolo, además, contra tu máximo cliente -que es el resto de España- no es lo mejor”. Así lo ha dicho en declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra cuando se le ha preguntado por el proceso independentista y las consecuencias que ha tenido y que puede tener para la economía.





Para Gil Aluja este sería uno de los “errores” que se cometieron desde el ámbito político. Pero también cree que los políticos separatistas “se equivocaron y, de forma grosera, al intentar colocar a la gente, formalmente, en dos extremos”. En este sentido, el

catedrático ha recordado que dentro de la población catalana hay “una gama de grises en relación a su manera de pensar sobre Cataluña: desde aquel que no quiere saber nada de Cataluña, pasando por al que le gusta una Cataluña dentro de España o el separatismo”.





En cuanto a otra de las consecuencias del Procés, la fuga de empresas hacia otras comunidades autónomas por la inseguridad jurídica, Jaume Gil Aluja considera que la situación es “irreversible” y que la mayoría de las empresas que se fueron “no van a volver”. También ha recordado que él ya advirtió de esta posibilidad y de que en otras comunidades “les abrirían los brazos”. “Y ha sido verdad”, ha resumido.





Gil Aluja ha explicado que su lema es “únete y no sepárate”. Y ha puesto como ejemplo la red internacional que él creó, la Barcelona Economics Network, donde “están científicos de todas las especialidades, porque si nos juntamos, seremos más grandes. Uno solo puede poner en marcha una cosa, pero no la puede mantener mucho tiempo”. La prueba de que esta forma de hacer funciona, ha añadido, es el hecho de que el próximo mes saldrá publicado un libro sobre un algoritmo, que ha logrado diseñar en colaboración con el neurobiólogo israelí Yan Ashkenazi, que “está probado para la detección precoz del Parkinson”. Ha reconocido que está muy ilusionado, porque puede ayudar a muchas personas, gracias a que “se puede frenar el proceso degenerativo”. El objetivo de Gil Aluja es divulgar este avance entre investigadores médicos para que su proyecto “pueda salvar el máximo de vidas”, ha asegurado.





El presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras ha resaltado, con orgullo, que esta “es la única de las reales academias españolas que no tiene su sede en Madrid”. “Se tuvieron que cambiar unos estatutos de 1940 y, con ello, Cataluña consiguió ser la capital española de la economía científica, ha explicado. Además se puede decir que Jaime Gil Aluja es el economista español más laureado internacionalmente. Es miembro de once academias científicas de varios países y ha sido investido Doctor Honoris Causa por 31 universidades de los cinco continentes.