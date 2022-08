Vecinos de Ciutat Vella estan hartos del ruido que provoca el turismo

A partir de la medida impuesta por el Ayuntamieno de Barcelona, bajo la responsabilidad del Regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, deja a los comercios y a los bares afectados, en el Raval, en las zonas de Plaça dels Àngels, Plaça Emili Vendrell y la calle Joaquim Costa.

Los comercios se verán obligados a cerrar mas pronto, todo y asegurar que es la franja nocturna la que más ingresos genera debido a la venda de alcohol y también el hecho de que los jóvenes salen a la calle a esas horas. Lo mismo ocurre con los bares, a quienes les obligan a cerrar las terrazas una hora antes. Todo esto está provocado por las quejas de los vecinos que han llamado varias veces a la guàrdia urbana de Barcelona.

Según varios vecinos, las declaraciones que dan son de suciedad, robos y muchos problemas por la noche, pero sobretodo ruido. Afirman que "todos hacen muchísimo ruido por la noche y no nos dejan dormir" también dicen que "todo lo dejan sucio y la porquería nos está comiendo".

A parte del ruido, la guardia urbana si que efectúa bien su trabajo, pero según declaraciones de diferentes vecinos de la zona, las multas van dirigidas tan solo a gente local y no a los turistas. Afirman que la guardia urbana no multa a los turistas porqué "dicen que las multas no les llegan a casa".