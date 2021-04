Salud no descarta gestionar la cuarta ola manteniendo las medidas vigentes

El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, no ha descartado gestionar la cuarta ola "sin tocar las medidas que están actualmente vigentes", si se consigue contener el ritmo de crecimiento de la pandemia del Covid-19.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press este sábado, ha destacado que si la ciudadanía respeta las restricciones, "es muy probable que el ritmo de aumento no abandone este crecimiento lineal" actual, y que el sistema sanitario pueda sostenerse.

"Estamos volviendo a crecer, y la forma que tendrá esta ola vendrá muy influenciada por lo que pase estos próximos días", y ha explicado que, aunque la pandemia está en expansión en Catalunya, el ritmo de crecimiento es sostenido pero no vertiginoso.

En cuanto a la movilidad durante la Semana Santa, ha dicho que el problema no son los desplazamientos: "Si nosotros nos desplazamos, lo hacemos en nuestra burbuja y allá donde vamos no la rompemos constantemente, estos desplazamientos no suponen un riesgo epidemiológico excesivo".

VACUNACIÓN

Sobre el ritmo de vacunación en Catalunya, Ramentol ha asegurado que, "si todo va bien", a finales de la semana que viene se habrán vacunado a todos los mayores de 80 años.

"Este es nuestro objetivo. Ahora llevamos el 65%" de los mayores de 80 años; también ha destacado que 14.000 personas recibirán la vacuna de AstraZeneca este sábado, y que hasta el lunes hay 13.000 dosis para administrar que pueden reservar personas de entre 60 y 65 años.

Y ha pronosticado que cuando Catalunya empiece a recibir más de 200.000 dosis semanales se activarán los mecanismos de vacunación a gran escala, "pero esto depende de la rapidez con que lleguen las vacunas".

INCIDENCIA EN LLEIDA

Preguntado por la elevada incidencia del coronavirus en las comarcas de Lleida, ha dicho que esta región sanitaria es la que ocupa "el foco" de la Conselleria de Salud, pero ha rechazado retrasar la vuelta a la escuela tras el periodo festivo.

Y ha subrayado que en los últimos meses ha disminuido el trabajo a distancia: "La normativa no ha cambiado, y esperamos que durante estos próximos 15 días, en la medida que sea posible, se refuerce el teletrabajo" para reducir la movilidad.