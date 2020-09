Rovira (ERC) emplaza a JxCat a pactar una convocatoria de elecciones: "No tiramos la toalla"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha emplazado este lunes a JxCat a seguir hablando para pactar la convocatoria de elecciones ante la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo (TS): "No tiramos la toalla para tener un acuerdo político".

Lo ha dicho en un acto telemático organizado por la librería Ona para presentar el libro que ha escrito junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, 'Tornarem a vèncer' (Volveremos a vencer), en el que exponen la estrategia de los republicanos.

Rovira ha insistido en la necesidad de no dejar en manos del Tribunal Supremo el final de la legislatura y la fecha de las próximas elecciones, por lo que defiende que Torra las convoque antes de ser inhabilitado: "No hacer nada y dejar la agenda y la facultad de convocar elecciones al TS no nos parece una opción".

Considera que ante la crisis provocada por la pandemia hay que tener un Govern fuerte y acortar lo máximo posible el tiempo en el que el Ejecutivo esté en funciones, de manera que ha pedido a JxCat que aclare cómo quiere hacerlo: "Lo que estamos pidiendo es que se nos explique cómo se resuelve el interinaje y la provisionalidad que el país no se merece".

Así, ha llamado a JxCat y al conjunto del independentismo a seguir trabajando para lograr una respuesta acordada a la posible inhabilitación de Torra y ha reclamado "interlocutores fiables y saber con qué propuesta se está trabajando".

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Sobre la propuesta para reformar el delito de sedición en el Código Penal, Rovira ha sostenido que no resuelve el conflicto en Cataluña y ha apuntado que, por ejemplo, ella misma está acusada de un delito de rebelión, con lo que esta reforma no se le podría aplicar.

También ha advertido de que podría ser recurrida fácilmente al Tribunal Constitucional (TC) y ha negado que sea "una solución rápida, fácil y exprés para resolver la situación de la represión".