La plataforma Lloc Net, Joc Net, pedirá a la JEC que remita a los ayuntamientos su resolución sobre juramentos

La Plataforma "Lloc Net, Joc Net" que integran varias asociaciones como Impulso Ciudadano, S'Ha Acabat o Cataluña por España, va a pedir a la Junta Electoral Central (JEC) que remita a todos los consistorios su resolución por la que advierte que sólo considerará válidas para adquirir la plena condición de cargos electos las fórmulas en las que manifiesten de forma expresa la "voluntad incondicionada" de acatar la Constitución.

En este sentido, desde Impulso Ciudadano dicen que esta resolución de la JEC es muy importante porque deja claro que no se pueden hacer juramentos "tramposos" en la toma de posesión de los concejales. Así lo ha explicado a COPE el presidente de la entidad, José Domingo, quien también ha dicho que en la constitución de los ayuntamientos este sábado, las personas encargadas de velar para que estas tomas de posesión se hagan dentro de la legalidad, adviertan a los concejales de que deben hacer el juramento siguiendo la resolución de la JEC.

No acatar la resolución de la JEC puede tener consecuencias

Domingo ha dejado claro que si no se sigue el acuerdo de la Junta electoral, en el sentido de acatar la Constitución de forma incondicionada, no serán efectivas las tomas de posesiones, no se considerarán válidas y el concejal no habrá accedido al cargo como tal, lo que puede tener consecuencias, dice, en la constitución de los propios ayuntamientos e incluso en la formación de mayorías en algunos casos.

El presidente de Impulso Ciudadano dice que este resolución puede afectar también a los eurodiputados, y cree que en caso de haberse aplicado antes, en la constitución de la Cortes, se podrían haber ahorrado algunos "espectáculos vergonzosos".

El Gobierno catalán critica la resolución de la JEC

Y desde el ejecutivo catalán, la consejera portavoz, Meritxell Budó cree que con esta resolución la Junta Electoral está sobrepasando sus funciones y defiende que cualquier cargo utilice la fórmula que considere oportuna para tomar posesión.