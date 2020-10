Mainat pide respeto y niega que esté siendo investigado por maltrato físico

El productor televisivo Josep Maria Mainat ha pedido respeto para sus hijos menores de edad tras la atención mediática que está generando la investigación abierta a su esposa, Angela Dobrowolsi, por presuntamente internar matarle con insulina. El productor ha lamentado que en el último mes ha tenido que cambiar hasta tres veces de domicilio para esquivar “la persecución mediática”. Una situación, dice Mainat, está afectando sobre todo a sus hijos, a los que intenta “garantizar su bienestar emocional y la defensa al derecho a la intimidad”.

En un comunicado, Josep Maria Mainat también ha querido dejar claro que no hay ningún procedimiento penal contra él por presunto maltrato a su mujer. Ha precisado que Dobrowolski le denunció ante el Juzgado de violencia sobre la Mujer por supuestas coacciones y revelación de secretos, no por maltrato, y que a finales de julio el juez le denegó a ella la orden de protección tras escuchar sus declaraciones. Ante esta situación, su abogada pidió el pasado 17 de septiembre el sobreseimiento y archivo definitivo de esta causa, "al no existir ningún indicio nuevo que sustente la continuación del procedimiento".

En el texto, el productor también dice que “el hecho de que Angela haya sido mi esposa durante nueve años y sea la madre de mis dos hijos pequeños hace para mí especialmente dolorosa esta situación, que espero se resuelva lo antes posible por la vía judicial".Mainat ha mostrado su confianza en la Administración de Justicia “siendo los tribunales, y solo ellos, los que han de resolver los conflictos jurídicos y las diferentes causas que actualmente se están tramitando", ha asegurado. Además, ha destacado que el caso está todavía en fase de instrucción, que puede durar meses, y que él se ha personado en la causa como acusación particular para defender sus intereses y "esclarecer los hechos".