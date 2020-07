Las redes se mofan del “pinta y colorea” de Ada Colau en las calles de Barcelona

En los últimos meses en las calles de Barcelona, en el asfalto, sobre todo, se puede ver pinturas de todos los colores: amarillo, ya sea en líneas rectas más o menos anchas, formando círculos o haciendo zigzag; azul, imitando las típicas baldosas de la ciudad, o el más tradicional blanco. A todo esto hay que añadir otros elementos que ha colocado Colau en la vía pública, como obstáculos provisionales, asientos, bolardos o separados de goma.

Una situación que desconcierta a los propios ciudadanos y que no saben para qué sirven esos espacios que marcan las pinturas. Un ejemplo lo encontramos en Vía Laietana. El ayuntamiento pintó de amarillo con círculos un tramo junto a la acera. Lo utilizan los ciclistas, aunque en realidad está pensando para los viandantes, como una ampliación de la acera. Y esta situación también provoca mofa en las redes sociales, por el gusto que le ha cogido la alcaldesa al “pinta y colorea”, según dicen algunos tuiteros. Un ejemplo, la cuenta de Twitter @OnVasBarcelona, que dice: “otra chapuza de Frau Colau, los ciclistas van por donde se supone que deberían ir los viandantes porque con el caos que han creado con ‘el pinta y colorea’ no hay Dios que sepa qué hay que hacer. Además, cuando llueva eso será una pista de patinaje”.

Un altre nyap de Frau Colau, els ciclistes van per on se suposa que haurien d'anar els vianants perque amb el caos que han creat amb el "pinta y colorea" no hi ha ni Déu que sàpiga que cal fer a més quan plogui això serà una pista de patinatge.https://t.co/Y7VLWnj36q