Laura Matamoros regresa a España tras su expulsión de 'Supervivientes'

MADRID, 14 (CHANCE)

Laura Matamoros partía como una de las grandes favoritas de 'Supervivientes 2024', pero sus polémicos enfrentamientos con compañeros como Kiko Jiménez, Miri Pérez-Cabrero, o Marieta, y sus ataques a Makoke -madre de su hermana Anita- le han pasado factura y el pasado jueves la influencer se convertía en la última expulsada de la edición.

Antes de abandonar Honduras para siempre, la hija de Kiko Matamoros cruzaba el puente de las emociones y, sin poder contener las lágrimas, se sinceraba como nunca sobre su separación de Benji Aparicio, con el que rompió en 2023 después de varios años repletos de idas y venidas, y dos niños en común, Matías (6) y Benji Jr. (2). "Siempre he querido formar una familia con el padre de mis hijos, ha habido muchas separaciones en mi relación y creo que es lo mejor, deberíamos haberlo llevado a cabo hace tiempo. El amor se tiene que demostrar y creo que eso ha fallado por parte de los dos, he tenido mucha dependencia del padre de mis hijos y ahora estoy aprendiendo a estar sola. El amor de mi vida no ha llegado todavía" confesaba muy emocionada.

Su reencuentro con Benji es solo una de las cuentas pendientes que tiene, ya que también le tocará dar la cara tras las durísimas declaraciones que ha hecho contra Makoke -de quien ha asegurado que ha hecho mucho daño a su familia y no todo vale por dinero- y que podrían marcar un antes y un después con su hermana Ana. Y es que a pesar de que siempre han presumido de su buena relación, se rumorea que la influencer estaría muy enfadada con Laura, que además ha protagonizado sonadas discusiones durante el reality con una de sus mejores amiga, Miri.

Dos frentes abiertos sobre los que la sobrina de Mar Flores no ha querido pronunciarse este martes a su llegada a España tras su expulsión de 'Supervivientes'. Sonriente y muy atenta a las preguntas de los reporteros a pesar de que ha repetido en varias ocasiones que no escuchaba "absolutamente nada" -ya que al igual que el resto de compañeros, la organización del reality le ha proporcionado unos maxi auriculares con música a todo volumen-, Laura ha recorrido el aeropuerto de Madrid tranquila y sin revelar si está contenta con el concurso que ha hecho y si se arrepiente de sus críticas a Makoke. Abrumada en su regreso a la realidad, la instagrammer tampoco ha aclarado si tiene ganas de ver a Benji, al que se especula que no ha podido olvidar todavía.