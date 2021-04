Joan Josep Nuet, condenado a 8 meses de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Consititucional

El Tribunal Supremo ha condenado al actual diputado de ERC-Soberanistes en el Congreso Joan Josep Nuet a ocho mesos de inhabilitación y a 12.000 euros de multa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

El diputado deberá dejar su acta de la cámara baja debido a la desobediencia ante su actuación como miembro de la Mesa del Parlamnet en el año 2017 en la tramitación de las leyes de desconexión. Se le juzgó por haber votado, como secretario tercero de la Mesa del Parlament en la XI Legislatura, en la que era diputado de SíQueEsPot, a favor de resoluciones independentistas a pesar de las advertencias del tribunal de garantías.

El juicio se celebró los pasados días 24 y 25 de marzo y durante su declaración Nuet explicó, al apoyar determinados acuerdos de la Mesa del Parlament durante el “procés”, entre ellos los que facilitaron la tramitación de las leyes de desconexión con España, su intención no era la de contravenir los mandatos del tribunal de garantías, sino todo lo contrario. El diputado ha explicado que trataba de que el independentismo “transitara por vías constitucionales”.

La sentencia tiene un total de 25 páginas y deja claro que Nuet desobedeció de manera “consciente y voluntaria” y “reiterada” los mandatos del Tribunal Constitucional (TC), que indicó a la Mesa del Parlament su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que directa o indirectamente signficara hacer algún paso hacía la desconexión y la independencia.

Los magistrados entienden que, a pesar de las decisiones del TC, Nuet como miembro de la Mesa “votó favorablemente a la tramitación del proyecto de ley” del referéndum “desobedeciendo las obligaciones impuestas por el Tribunal Constitucional, órgano competente”. Más allá de este hecho, la sentencia incluye que el diputado el mismo día “votó en contra de tres consideraciones formuladas por tres grupos parlamentarios que pedían la inadmisión a trámite de la ley”.

Así pues, el Supremo ha desestimado los argumentos de la defensa que defiende que Nuet actuó en el ejercicio de sus funciones como diputado y miembro de la Mesa, porque a su parecer “la inviolabilidad parlamentaria” se limita a garantizar la libertad de expresión y de argumentación, pero no cubre “funciones de carácter gobernativo y de organización de los trabajos parlamentarios” como los que hace la Mesa del Parlament.

Nuet és condenado por “la gravedad del hecho”, pero el Supremo tiene en cuenta su actitud. Es por ese motivo que no recibe la misma condena que los otros miembros de la Mesa, ya que “no evidenció una actitud abiertamente deslegitimizadora del Tribunal Constitucional”. En este sentido, se considera que mantuvo “una voluntad de buscar alternativas a las propuestas” a través de “enmiendas y soluciones que no supusieran una ruptura abrupta del orden constitucional”.

Poco después de conocerse la sentencia, las redes se han llenado de muestras de apoyo y solidaridad hacía Nuet. Desde su partido, el expresidente del Parlament y diputado de ERC, Roger Torrent, ha criticado en Twitter que “el Estado insiste en perseguir y castigar el libre debate parlamentario, un fundamento de cualquier democracia”.

También el portavoz de Unides Podem en el Congreso y el diputado d’En Comú Podem, Jaume Asens, ha asegurado que “la condena del Supremo a Nuet hoy es una nueva condena contra la democracia, incompatible con negar debates parlamentarios”.