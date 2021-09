El Govern no renuncia a la inversión del Aeropuerto pero no aceptará "presiones"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha afirmado este jueves que no renuncia a la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, pero ha avisado de que se debe hacer en consenso y que no aceptará la "maniobra de presión" del Gobierno central.

Después de que el Gobierno haya paralizado la inversión en el Aeropuerto, ha defendido que es posible mejorar la infraestructura sin afectar al entorno natural de La Ricarda y ha pedido volver al acuerdo entre ambos gobiernos del 2 de agosto, que, según él, establecía que la ampliación se concretara en el plan director en los próximos dos años, y no en el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) durante septiembre.

Considera que el anuncio del Gobierno del miércoles es una "maniobra de presión para que el Govern acepte acríticamente y sin posibilidad de hacer ninguna enmienda" el proyecto inicial de Aena, y ha advertido de que no lo aceptarán.

"Nosotros lo que no haremos ahora es una dinámica de chantaje en la que nos ponen la pistola en el pecho y nos dicen: o se destroza La Ricarda o no se mejora el Aeropuerto", ya que cree que lo que quiere el Gobierno es que, tras anunciar que paraliza la inversión, ahora la Generalitat vaya detrás del Ejecutivo de Pedro Sánchez y acepte el proyecto de Aena.

Considera que esto demuestra la "falta de voluntad crónica del Estado a invertir en Catalunya" porque cree que, si realmente el Gobierno quería hacer esta inversión, la habría hecho con consenso, explorando todas las alternativas y con el tiempo suficiente para cerrar un acuerdo.

Después de que tanto Aena como el Gobierno hayan descartado invertir en el Aeropuerto hasta dentro de cinco años, Aragonès ha subrayado que no renuncia a la inversión pero ha exigido hacerla de forma correcta y preservando el entorno natural: "Nosotros no queremos renunciar a una inversión pero la queremos hacer bien hecha, con consenso y mirando alternativas, y esto quizás necesita tiempo".

"Nos quieren poner entre la espalda y la pared: 'o aceptáis como lo queremos hacer nosotros o nada'. Es claramente un chantaje", y ha señalado que no entiende las prisas por hacer esta ampliación cuando, a su juicio, en otras ocasiones han pospuesto inversiones en Cercanías.

Sobre si este asunto afectará a la mesa de diálogo prevista para la semana que viene, Aragonès lo ha rechazado: "La semana que viene no iremos a discutir de infraestructuras", sino que hablarán sobre como solucionar el conflicto catalán, y ha descartado mezclar este asunto con otros como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"No renunciaré a defender la autodeterminación y la amnistía por el boicot del Gobierno español a la ampliación sostenible del Aeropuerto", y ha añadido que no solo no afecta, sino que da más fuerza al Govern para ir a esta mesa de diálogo, pese a que considera que hay mucha gente que espera que esta mesa fracase.